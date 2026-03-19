В Гонконге монахи подрались на церемонии покаяния на глазах у верующих

В Гонконге двое буддийских монахов устроили потасовку на глазах у прихожан. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел в субботу, 14 марта, в известном монастыре Чук Лам Сим Юэн, одном из крупнейших и самых известных в регионе. Утром в обитель вызвали полицию. Как выяснилось, во время церемонии покаяния 51-летний монах вступил в спор с 57-летним коллегой из-за места в очереди.
Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой старший монах получил два удара по лицу. Его госпитализировали.
— Второй монах был арестован за нанесение телесных повреждений, — приводят заявление полиции в материале.
