В Гонконге монахи подрались на церемонии покаяния на глазах у верующих

Еще один инцидент произошел в декабре в Таиланде. Полицейские задержали мужчину по имени Дате, бывшего монаха, который устроил стрельбу в доме возлюбленной и похитил ее. После того, как Дате отказался от своего сана, он приехал к дому своей возлюбленной Карн в провинции Канчанабури. Дате был вооружен пистолетом. Он выстрелил шесть раз в сторону дома, ранив двоих человек. Затем он насильно усадил Карн в машину и увез ее в неизвестном направлении.