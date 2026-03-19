В Гонконге монахи подрались на церемонии покаяния на глазах у верующих

В Гонконге двое буддийских монахов устроили потасовку на глазах у прихожан. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в субботу, 14 марта, в известном монастыре Чук Лам Сим Юэн, одном из крупнейших и самых известных в регионе. Утром в обитель вызвали полицию. Как выяснилось, во время церемонии покаяния 51-летний монах вступил в спор с 57-летним коллегой из-за места в очереди.

Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой старший монах получил два удара по лицу. Его госпитализировали.

— Второй монах был арестован за нанесение телесных повреждений, — приводят заявление полиции в материале.

Еще один инцидент произошел в декабре в Таиланде. Полицейские задержали мужчину по имени Дате, бывшего монаха, который устроил стрельбу в доме возлюбленной и похитил ее. После того, как Дате отказался от своего сана, он приехал к дому своей возлюбленной Карн в провинции Канчанабури. Дате был вооружен пистолетом. Он выстрелил шесть раз в сторону дома, ранив двоих человек. Затем он насильно усадил Карн в машину и увез ее в неизвестном направлении.