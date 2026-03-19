Подрядчик потребовал от Минтранса Ростовской области выплаты на 1 млрд рублей

В Арбитражный суд Ростовской области поступили три иска от подрядной организации к региональному Министерству транспорта. Информация о начале судебного разбирательства была опубликована в картотеке дел в среду, 18 марта.
Согласно данным картотеки, общая сумма финансовых претензий к ведомству превышает один миллиард рублей. Подрядчик требует с Минтранса Ростовской области 568,4 млн рублей по первому иску, 360,4 млн рублей по второму и 104 млн рублей по третьему.
На данный момент детали исков и предмет спора официально не раскрываются, в материалах дел зафиксированы лишь суммы требований. Даты предварительных слушаний по заявлениям пока не назначены.
