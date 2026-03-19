СМИ: У Агутина нашли недвижимость в США на 10 миллионов долларов

Певец Леонид Агутин якобы владеет внушительным портфелем недвижимости в США общей стоимостью около 10 миллионов долларов. Список объектов, приписываемых музыканту, включает в себя несколько премиальных локаций в штате Флорида. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на собственное расследование.
По неподтвержденным данным канала, артист владеет апартаментами площадью почти 300 квадратных метров в элитном жилом комплексе на побережье Атлантики. Недвижимость с террасой, из которой открывается панорамный вид на океан, отделана мрамором и натуральным деревом. Ее стоимость оценивается в 2,3 миллиона долларов.
Кроме того, у Агутина, как утверждает канал, есть двухэтажный особняк площадью 320 «квадратов» стоимостью до 3,6 миллиона долларов, а также апартаменты в одном из самых известных небоскребов региона «Трамп-Тауэр», оцениваемые в 1,5 миллиона долларов.
— В Санни-Айлс-Бич есть еще одна квартира — 170 «квадратов», три спальни, три санузла, панорамные окна и вид на океан. В последнее время жилье сдается примерно за семь тысяч долларов в месяц, — говорится в публикации.
Сам Агутин и его представители на момент публикации материала никак не комментировали сообщения о зарубежном имуществе артиста.
