Телескоп Хаббл заснял таинственную галактику, пускающую мыльные пузыри

По данным из открытых источников, Хольмберг II находится в созвездии Большой Медведицы, галактика расположена примерно в 9,8 миллиона световых лет от Земли. Учёные обнаружили, что она растёт: старые звёзды сосредоточены в её центре, затем расположены — моложе, а на периферии газ стал превращаться в звёзды только 300 млн лет назад.