Телескоп Хаббл заснял таинственную галактику, пускающую мыльные пузыри

Таинственная галактика, пускающая розовые мыльные пузыри, попала в объектив телескопа Хаббл, находящегося на низкой околоземной орбите.

Автоматическая обсерватория (телескоп) на орбите вокруг Земли «Хаббл» засняла таинственную галактику, пускающую розовые мыльные пузыри, снимок обнаружил aif.ru в официальном аккаунте телескопа в социальной сети X*.

«Это карликовая неправильная галактика Хольмберг II, имеющая нечеткую форму, испещренную огромными светящимися пузырьками газа. Они образовались в результате энергетических жизненных циклов многих поколений звезд», — говорится в посте.

Уточняется, что массивные звезды образуются в плотных областях газа, а затем выбрасывают звездные ветры, которые уносят этот газ. В самом конце своей жизни они взрываются как сверхновые. Ударные волны проносятся через эти менее плотные области, выдувая и нагревая газ, образуя «мыльные пузыри».

По данным из открытых источников, Хольмберг II находится в созвездии Большой Медведицы, галактика расположена примерно в 9,8 миллиона световых лет от Земли. Учёные обнаружили, что она растёт: старые звёзды сосредоточены в её центре, затем расположены — моложе, а на периферии газ стал превращаться в звёзды только 300 млн лет назад.

Ранее ученый Леб раскрыл, откуда на Марсе мог появиться загадочный бумажный конус.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.