Богомолов раскритиковал нынешнее поколение выпускников Школы-студии МХАТ

Режиссер, заслуженный деятель искусств России Константин Богомолов раскритиковал нынешнее поколение студентов и выпускников Школы-студии МХАТ. По его мнению, им не хватает жесткого и мудрого учителя.
— Меня воспитали встречи с мощнейшими диктаторскими энергиями. Гончаров, Захаров, Табаков, с которыми не забалуешь, которые так прессовали… И я закалялся в этом прессе. Современные студенты не танцуют, не поют, у них ужасный жест, зажатые тела. Они не играют на музыкальных инструментах. Актер обязан играть хотя бы на фортепиано или гитаре, — считает Богомолов.
Также ему не нравится и то, что студенты не способны говорить по-французски, хотя знание этого языка очень полезно для качественной читки Льва Толстого, Антона Чехова и Федора Достоевского, в произведениях которых «полно французских фраз».
— У нас из театрального училища выходят люди, которые в лучшем случае талантливы. Я уже молчу про то, что они профильное образование плохо осваивают, — сказал Богомолов в интервью.
Сам Богомолов ранее попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от обязанностей и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Он пожелал нынешнему и будущему руководству учреждения удачи и терпения. Назначение Богомолова привело к крупному скандалу в театральном сообществе. Что вызвало такую бурную реакцию, кто поддержал нового ректора, а кто выступил против, разбиралась «Вечерняя Москва».