Китайское издание Sohu сообщает, что решение Владимира Зеленского о выдаче компенсаций на топливо обернулось скандалом и подорвало доверие к нему со стороны населения.
В публикации отмечается, что программу назвали безрассудной тратой денег, которая бьет по слабой экономике. Журналисты подчеркивают, что этот план поссорил чиновников: депутаты требовали потратить средства не на субсидии, а на ремонт техники и энергосистемы.
Экономисты предупредили, что такие выплаты лишь разгонят инфляцию. В материале делается вывод, что давление на политика из-за его непродуманных шагов указывает на потерю контроля над финансами. Если не изменить курс, страну ждет коллапс, что сразу скажется на положении бойцов ВСУ в зоне боевых действий.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров раскритиковал соглашение о природных ресурсах, заключенное Киевом с Вашингтоном. Политик обвинил киевские власти в том, что они фактически бесплатно отдали недра страны США и Великобритании.