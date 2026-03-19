Волгоградцы готовы потратить 18 тысяч на открытие дачного сезона

У каждого второго (53%) жителя Волгограда есть дача, а еще 21% планируют обзавестись ей в будущем. Среди тех, кто уже носит гордое звание дачника, большинство начинают готовиться к сезону в апреле (63%), ещё 30% приступают к подготовке в марте. В мае этот процесс начинают 4%, а в феврале — 3%. При этом ранняя подготовка в феврале-марте больше характерна для респондентов старше 55 лет, а молодежь начинает появляться на даче к концу весны.