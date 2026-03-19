Бастрыкин проконтролирует дело о нарушении прав жильцов ветхого дома в Кизеле

Здание долгое время остается в непригодном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России поручил представить доклад по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Кизеле, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Жильцы дома на улице Пролетарской в Кизеле через социальную сеть обратились в приемную Главы СК РФ Александра Бастрыкина и пожаловались на нарушение своих прав. Двухэтажное здание 1954 года постройки признано ветхим в 2023 году, его капремонт нецелесообразен. Из-за деформированной кровли происходят затопления и замыкания, разрушаются перекрытия. В одном помещении произошло обрушение, зимой не очищают крышу от снега.

Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, дом до сих пор не признан аварийным, а расселение жильцов не организовано. СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного управления СК Денису Головкину представить отчет о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.