Бастрыкин проконтролирует дело о нарушении прав жильцов ветхого дома в Кизеле

Жильцы дома на улице Пролетарской в Кизеле через социальную сеть обратились в приемную Главы СК РФ Александра Бастрыкина и пожаловались на нарушение своих прав. Двухэтажное здание 1954 года постройки признано ветхим в 2023 году, его капремонт нецелесообразен. Из-за деформированной кровли происходят затопления и замыкания, разрушаются перекрытия. В одном помещении произошло обрушение, зимой не очищают крышу от снега.