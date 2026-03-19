Развитие наблюдательной сети заложат в будущую стратегию Росгидромета

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Стратегия развития Росгидромета, которую могут принять в 2026 году, будет включать развитие наблюдательной сети и повышение качества и оперативности предоставления информации. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя российского правительства Дмитрия Патрушева по итогам коллегии ведомства.
"Вице-премьер отметил, что в текущем году необходимо утвердить стратегию деятельности Росгидромета на долгосрочную перспективу.
В качестве основных векторов повышения эффективности работы ведомства, которые должны быть в нее заложены, Дмитрий Патрушев обозначил развитие наблюдательной сети, повышение качества и оперативности предоставления потребителям информации, а также цифровизацию процессов", — говорится в сообщении.
Также Патрушев отметил важность планомерного обновления источников получения первичных данных. Такая работа уже идет через федеральный проект «Чистый воздух», в рамках которого до 2030 года планируется обустроить 78 наблюдательных постов и переоснастить 16 лабораторий. На это правительство предусматривает более 2 млрд рублей.
Продолжается и развитие системы мониторинга вечной мерзлоты. За последние четыре года в Арктике создано порядка 80 пунктов наблюдений. А к 2030 году их должно быть уже 140. Кроме того, развиваются космические наблюдения за счет наращивания орбитальной группировки. В 2025 году состоялся запуск двух спутников. Всего их сейчас свыше 20 — это наибольший показатель в современной истории. Также предстоит вывод еще нескольких аппаратов дистанционного зондирования Земли.
«Объем задач, стоящих перед ведомством, весьма велик. И они напрямую связаны с обеспечением безопасности и бесперебойного функционирования целого ряда отраслей экономики. Для их решения Росгидромет при поддержке правительства России сформировал масштабный инструментарий, который включает больше 12 тысяч точек наблюдений, космическую группировку, флот экспедиционных судов, а также 17 научно-исследовательских институтов, которые проводят прикладные и фундаментальные исследования. Они охватывают широкий спектр — от новых методов прогнозирования и технологий обработки данных до изучения климата, исследований морской среды в мировом океане, Арктике и Антарктике», — сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.
Патрушев отметил, что служба собирает и обрабатывает огромные массивы информации, осуществляет свыше 30 видов мониторинга. Результаты этой работы должны максимально эффективно использоваться и быть доступными для пользователей в режиме онлайн. Необходимо создать удобные прогностические сервисы, в том числе с использованием искусственного интеллекта, подчеркнул вице-премьер.