Развитие наблюдательной сети заложат в будущую стратегию Росгидромета

Продолжается и развитие системы мониторинга вечной мерзлоты. За последние четыре года в Арктике создано порядка 80 пунктов наблюдений. А к 2030 году их должно быть уже 140. Кроме того, развиваются космические наблюдения за счет наращивания орбитальной группировки. В 2025 году состоялся запуск двух спутников. Всего их сейчас свыше 20 — это наибольший показатель в современной истории. Также предстоит вывод еще нескольких аппаратов дистанционного зондирования Земли.