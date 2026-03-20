В Симферополе полностью обновят дорожную разметку

«Традиционно мы до майских праздников проведем полностью обновление всей дорожной разметки в нашем городе, поэтому этот вопрос у нас будет решен. Стабильные погодные условия уже наступили, поэтому в ближайшее время мы эти работы будем проводить», — сказал Афанасьев.
По его словам, на отдельных локациях планируется нанести пластиковую разметку, на остальных — с помощью краски.
Мэр также напомнил о том, что Симферополь получил новый подвижной состав общественного транспорта — на линию вышли около 20 новых автобусов. При этом администрация мониторит соблюдение графиков движения, особенно в утренние и вечерние часы. В части запуска новых маршрутов, по словам Афанасьева, ведется предварительная работа по их востребованности.
«Каких-либо тут резких спонтанных решений не принимаем. Мониторим, смотрим, если в этом есть необходимость, если у людей это будет востребовано. Если люди так хотят, то, безусловно, мы стараемся всегда с учетом экономической обоснованности и финансовой составляющей этого маршрута, то есть любой, любой маршрут он должен быть финансово положительным», — сказал мэр.