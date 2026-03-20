Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе полностью обновят дорожную разметку

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе до 1 мая полностью обновят всю дорожную разметку. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава крымской столицы Михаил Афанасьев.

Источник: РИА "Новости"

«Традиционно мы до майских праздников проведем полностью обновление всей дорожной разметки в нашем городе, поэтому этот вопрос у нас будет решен. Стабильные погодные условия уже наступили, поэтому в ближайшее время мы эти работы будем проводить», — сказал Афанасьев.

По его словам, на отдельных локациях планируется нанести пластиковую разметку, на остальных — с помощью краски.

Мэр также напомнил о том, что Симферополь получил новый подвижной состав общественного транспорта — на линию вышли около 20 новых автобусов. При этом администрация мониторит соблюдение графиков движения, особенно в утренние и вечерние часы. В части запуска новых маршрутов, по словам Афанасьева, ведется предварительная работа по их востребованности.

«Каких-либо тут резких спонтанных решений не принимаем. Мониторим, смотрим, если в этом есть необходимость, если у людей это будет востребовано. Если люди так хотят, то, безусловно, мы стараемся всегда с учетом экономической обоснованности и финансовой составляющей этого маршрута, то есть любой, любой маршрут он должен быть финансово положительным», — сказал мэр.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше