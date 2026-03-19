Котлован под метро на улице Горького в Нижнем Новгороде готов на 75%

На улице Горького в Нижнем Новгороде продолжается строительство котлована метро, откуда в дальнейшем стартуют тоннелепроходческие щиты. На сегодняшний день выполнено уже около 75% всех работ, сообщили в пресс-службе «МетроНН».
Из запланированных 18 тысяч кубометров грунта рабочие уже вынули более 10 тысяч. Параллельно идет монтаж металлоконструкций распорной системы, которая удерживает стенки котлована: из 311 тонн уже установлено 256.
Стройка идет в непростых условиях — грунт внизу пропитан влагой из-за талого снега, что усложняет процесс. Тем не менее, работы продолжаются без остановки.
В ближайшее время строители рассчитывают выйти на завершающий этап подготовки — после этого можно будет переходить к ключевой стадии: проходке тоннелей вдоль улицы Горького.