Невролог объяснил, как быстро распознать инсульт и что делать до приезда скорой

Кроме того, на инсульт могут указывать внезапное ухудшение зрения (особенно на один глаз), двоение, сильная головная боль, головокружение и потеря координации. До приезда скорой помощи пациента следует уложить с приподнятой головой примерно на 30 градусов и обеспечить доступ свежего воздуха. Если началась рвота, человека нужно повернуть на бок, чтобы он не захлебнулся. Важно запомнить или зафиксировать время появления симптомов — эта информация влияет на дальнейшее лечение.