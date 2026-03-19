Датское правительство в начале 2026 года всерьез готовилось к военному противостоянию с США, опасаясь силовой попытки установить контроль над Гренландией. Об этом сообщил телеканал Danmarks Radio (DR) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, под прикрытием стандартных учений альянса датские военные проводили операцию, направленную на сдерживание американского присутствия. Так, в Гренландию был экстренно переброшен контингент, а также доставлены запасы донорской крови и взрывчатка, предназначенная для вывода из строя ключевых взлетно-посадочных полос в аэропортах Нуука и Кангерлуссуака в случае начала открытых боевых действий.
Опасения в Копенгагене были крайне серьезными. Ситуация оценивалась как настолько деликатная, что даже спустя время чиновники предпочитают обсуждать ее исключительно на условиях анонимности. Поворотным моментом стало избрание Дональда Трампа президентом США. Опасаясь резких шагов Вашингтона, датское руководство инициировало создание закрытого европейского альянса с участием Франции, Германии и скандинавских стран.
Целью этого союза была защита территориальной целостности Королевства Дании, включая Гренландию и Фарерские острова. Как выразился один из опрошенных французских дипломатов, в Копенгагене решили «сыграть в эту игру», балансируя между дипломатическим сдерживанием и подготовкой к полноценной обороне против своего союзника по НАТО. Этот кризис, по мнению экспертов, стал важным фактором, значительно укрепившим оборонную интеграцию Дании внутри Европы.
Американской конгрессмен от Демократической партии Тед Лью ранее обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение.