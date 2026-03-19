В Ростовской области начали весеннюю высадку деревьев в лесах

В Ростовской области стартовали весенние работы по восстановлению лесов. О начале экологического сезона сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков в ходе заседания координационного совета по охране окружающей среды, которое прошло в донском правительстве.
Как отметил Сергей Бодряков, в 2026 году финансирование этого направления из федерального бюджета для Ростовской области увеличено и составит почти 138 миллионов рублей, что почти на 25 миллионов превышает показатели прошлого года.
По информации министерства природных ресурсов и экологии региона, в текущем году планируется высадить новые леса на площади 1350 гектаров. Первые посадки уже начались 12 марта в лесничествах Усть-Донецкого района.
Как пояснила глава ведомства Алла Кушнарева, работы ведутся методом механизированной посадки сеянцев, наиболее адаптированных к засушливому климату региона. К основным породам, которые высаживают в донских лесах, относятся сосна крымская и обыкновенная, а также робиния лжеакация. Всего на запланированной площади весной 2026 года предстоит высадить более 5 миллионов сеянцев хвойных и лиственных пород.
В настоящее время в лесничествах продолжается подготовка посадочного материала. Также участники заседания обсудили проведение экологических акций и подготовку к противопаводковым мероприятиям.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.