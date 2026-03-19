В Ростовской области начали весеннюю высадку деревьев в лесах

Как пояснила глава ведомства Алла Кушнарева, работы ведутся методом механизированной посадки сеянцев, наиболее адаптированных к засушливому климату региона. К основным породам, которые высаживают в донских лесах, относятся сосна крымская и обыкновенная, а также робиния лжеакация. Всего на запланированной площади весной 2026 года предстоит высадить более 5 миллионов сеянцев хвойных и лиственных пород.