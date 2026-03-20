Туристы выбирают Южный Урал: два города получили федеральное признание

Сразу два города Челябинской области громко заявили о себе на федеральном уровне. Миасс и Магнитогорск стали призерами III Всероссийской премии «Туристические города», заняв третьи места в своих номинациях.
Миасс получил награду как центр промышленного туризма. Эксперты отметили экскурсии на крупные предприятия, популярный горнолыжный курорт «Солнечная долина», а также развитие территории озера Тургояк, которая стала точкой притяжения для спортсменов и туристов.
Магнитогорск, в свою очередь, был признан одним из лучших в категории паркового туризма. Особое впечатление на жюри произвел масштабный всесезонный парк «Притяжение» площадью около 400 гектаров.
Кроме того, оба города вышли в финал престижной премии «Маршрут построен» в номинации «Туристический город». В АНО «Центр проектного развития Челябинской области» уверены: это еще одно подтверждение того, что Южный Урал уверенно укрепляет позиции на туристической карте страны.