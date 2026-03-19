Врач рассказал, как часто надо обследоваться курильщикам после 40 лет

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Курильщикам со стажем от десяти лет после достижения 40 лет стоит хотя бы раз в два года проходить медицинское обследование, так как рак легких трудно выявить на ранних стадиях, считает врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Игорь Долгополов.
«Курильщики со стажем минимум десять лет после 40 должны хотя бы раз в два года делать флюорографию, КТ или рентген… Рак легкого — это рак не раннего обнаружения, потому что это не полость, куда можно залезть. И поэтому фактически, если у тебя есть нарастающий кашель, если появилась отдышка, тем более кровохарканье, это прямо повод идти к врачу», — рассказал 360.ru врач.
По словам онколога, активное курение (более 20 сигарет ежедневно) значительно повышает риск развития рака легких, будучи постоянным фактором внешнего раздражения и воспаления дыхательных органов.
Долгополов добавил, что раковое образование в легких может развиваться долго и незаметно, достигая тех размеров, когда болезнь будет трудно вылечить. Выявление рака, возникающего на периферии легких, возможно только рентгенологически.