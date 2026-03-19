Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС

Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог за три года может вырасти до 22%.

— Разработан законопроект, что в отношении товаров интернет-торговли будет взиматься НДС. Мы за три года планируем выйти до общеустановленной ставки. То есть там в 2027 году это будет 7%, потом это будет 14%, потом 22%, — передает слова замминистра ТАСС.

Как уточнил Сазонов, окончательное решение по данному законопроекту примет кабмин.