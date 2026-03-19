Mirror: В США мужчина вырезал себе глаза и съел один из них после приговора суда

Американец расправился с бывшей женой и ее детьми, а затем изуродовал себя в тюрьме.

Источник: Комсомольская правда

Шокирующее преступление потрясло США: Андре Томас убил свою бывшую жену и ее двоих детей, после чего в тюремной камере лишил себя зрения, сообщает Mirror. В марте 2004 года преступник ворвался в квартиру Лоры Борен. Он зарезал женщину, а затем изуродовал ее тело, вырезав сердце. Такая же участь постигла и двух ее детей.

После содеянного убийца сам нанес себе ножевые ранения, а затем пришел в полицейский участок с повинной. Томас заявил стражам порядка, что якобы выполнял божественную миссию по «уничтожению демонов». Позже выяснилось, что преступник страдает шизофренией.

В тюрьме безумец сначала вырвал себе правый глаз, сославшись на библейский стих о грешном взгляде. А позже, уже на смертном приговоре, лишил себя второго глаза и съел его. По мнению его адвокатов, таким образом убийца пытался помешать властям «читать его мысли». Суд признал Томаса вменяемым и приговорил к смертной казни.

Ранее KP.RU писал, как в Индии мать вместе с сыном убили 19-летнюю девушку из-за ее отношений с мужчиной другой веры. Трагедия разыгралась после того, как Фарзана, забеременев от своего возлюбленного, сделала аборт по его настоянию.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше