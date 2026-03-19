Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о выделении Киеву 90 млрд евро

«Европейский совет обсудил последнее развитие событий на Украине. Текст заявления в приложении 2/26 твердо поддержали главы 25 [из 27] государств ЕС. Европейский совет вернется к этой теме на следующей встрече», — говорится в итоговом коммюнике, состоящем из трех пунктов.
ТАСС со ссылкой на диписточник в Брюсселе уточнил, что Будапешт и Братислава отказались снять вето на утверждение финансирования Украины и 20-го пакета санкций против РФ, отклонив подготовленный проект декларации саммита по Украине.
Как писал сайт KP.RU, саммит евролидеров едва не закончился скандалом из-за разногласий по украинскому вопросу. По данным издания Euractiv, обсуждение переросло в жесткую перепалку между представителями Венгрии, Словакии и другими членами объединения.
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступает против выделения киевскому режиму кредита ЕС, вышел из-за переговорного стола на саммите блока во время онлайн-выступления украинского политика Владимира Зеленского, политик решил «размять ноги».