Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о выделении Киеву 90 млрд евро

Также Венгрия и Словакия выступили против 20-го пакета санкций ЕС против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия и Словакия блокировали решение саммита Евросоюза (ЕС) об утверждении военного финансирования киевского режима в размере 90 млрд евро на текущий и 2027 годы и 20-го пакета антироссийских санкций. Об этом сказано в заявлении, опубликованном после завершения дискуссии по Украине.

«Европейский совет обсудил последнее развитие событий на Украине. Текст заявления в приложении 2/26 твердо поддержали главы 25 [из 27] государств ЕС. Европейский совет вернется к этой теме на следующей встрече», — говорится в итоговом коммюнике, состоящем из трех пунктов.

ТАСС со ссылкой на диписточник в Брюсселе уточнил, что Будапешт и Братислава отказались снять вето на утверждение финансирования Украины и 20-го пакета санкций против РФ, отклонив подготовленный проект декларации саммита по Украине.

Как писал сайт KP.RU, саммит евролидеров едва не закончился скандалом из-за разногласий по украинскому вопросу. По данным издания Euractiv, обсуждение переросло в жесткую перепалку между представителями Венгрии, Словакии и другими членами объединения.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступает против выделения киевскому режиму кредита ЕС, вышел из-за переговорного стола на саммите блока во время онлайн-выступления украинского политика Владимира Зеленского, политик решил «размять ноги».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше