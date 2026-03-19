Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о выделении Киеву 90 млрд евро

Венгрия и Словакия блокировали решение саммита Евросоюза (ЕС) об утверждении военного финансирования киевского режима в размере 90 млрд евро на текущий и 2027 годы и 20-го пакета антироссийских санкций. Об этом сказано в заявлении, опубликованном после завершения дискуссии по Украине.