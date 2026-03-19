В школах появятся единые государственные учебники по каждому обязательному предмету. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
Так, введение единых учебников позволит создать равные условия для получения качественного образования каждым учеником, независимо от региона проживания. Подготовка единых государственных учебников по обществознанию для 9-го и 10-го классов уже находится на финальной стадии — в следующем учебном году они появятся во всех школах.
Как сообщили в Минобре, единые учебники по истории уже введены в образовательный процесс. В будущем единые учебники будут составлены по каждому обязательному для изучения предмету школьной программы.
«Создание единых государственных учебников по основным дисциплинам позволяет обеспечить каждого учащегося объективной и качественной образовательной информацией, невзирая на регион проживания и уровень учебного заведения», — отметил глава Минобразования Нижегородской области Михаил Пучков.
В 2026 году ведется работа над учебниками по русскому языку и литературе. К разработке единых государственных учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии привлечена Российская академия наук. До конца года планируется включить в федеральный перечень учебников единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10−11-х классов, а также по труду (технологии) для 5−9-х классов.
По словам Пучкова, начиная с 90-х годов до начала нулевых существовала проблемы множественности учебников, содержащих разные трактовки исторических событий. Он считает, что данная ситуация внесла хаос в учебный процесс и снизила качество знаний школьников, а также препятствовала формированию общей культурной среды для молодых россиян.
В новом учебном году также начнется введение предмета «Духовно-нравственная культура России», для которого школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями.
«Именно поэтому внедрение единых образовательных стандартов считаю необходимым шагом. Только таким образом мы сможем сформировать адекватное представление о мире у молодого поколения, соответствующее нашим национальным интересам и традиционным ценностям, исключающее влияние сторонних идеологических установок», — заключил Михаил Пучков.
Ранее сообщалось, что устный экзамен по истории будут сдавать все ученики 9-х классов школ.