В Ростовской области нанесут 5,5 тысячи километров дорожной разметки

В Ростовской области в 2026 году обновят более 5,5 тысячи километров дорожной разметки. Соответствующие планы озвучили в региональном правительстве.
Как сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова, работы затронут трассы регионального и межмуниципального значения. Кроме того, для повышения безопасности на аварийно-опасных участках дорог дополнительно установят порядка 700 метров барьерных ограждений. Приступить к работам подрядчики смогут сразу после того, как в регионе установится благоприятная для этого погода.
Отмечается, что качественная разметка улучшает видимость полотна в темное время суток и помогает водителям лучше ориентироваться на сложных участках, что напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья участников движения.
