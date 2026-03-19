В Ростовской области нанесут 5,5 тысячи километров дорожной разметки

С установлением благоприятной погоды на Дону начнут наносить разметку на дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2026 году обновят более 5,5 тысячи километров дорожной разметки. Соответствующие планы озвучили в региональном правительстве.

Как сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова, работы затронут трассы регионального и межмуниципального значения. Кроме того, для повышения безопасности на аварийно-опасных участках дорог дополнительно установят порядка 700 метров барьерных ограждений. Приступить к работам подрядчики смогут сразу после того, как в регионе установится благоприятная для этого погода.

Отмечается, что качественная разметка улучшает видимость полотна в темное время суток и помогает водителям лучше ориентироваться на сложных участках, что напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья участников движения.

