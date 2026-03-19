Биолог рассказал о новых клещах-гигантах на юге России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клещи-гиганты рода Hyalomma (хиаломма) появились на юге России, они активно ползут за человеком по запаху и теплу, сообщил биолог Дмитрий Сафонов.
Ранее газета Sun со ссылкой на исследования ученых сообщила, что «клещи-монстры» (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются по территории Европы.
«Сейчас на юге страны появились клещи рода хиаломма. Их называют мутантами и гигантскими из-за их размеров. Если обычных клещей можно назвать партизанами, потому что они сидят в высокой траве, как правило, на уровне 20−50 сантиметров от земли и ждут, когда жертва пройдет мимо, то клещи хиаломма — настоящие охотники, которые активно ползут за человеком по запаху и теплу», — рассказал 360.ru Сафонов.
Биолог добавил, что клещ хиаломма известен еще с XIX века, то есть этому виду более 200 лет. Ранее эти клещи жили в Африке и Азии, а теперь они попали на юг России. За последние годы зимы в России стали мягче, из-за чего клещи-мутанты переносят это время без какого-то вреда для себя.
Эксперт отметил, что конго-крымская геморрагическая лихорадка, возбудителей которой переносят новые клещи, является опасным вирусом, который приводит к болезни с летальностью до 30−40%. По первым симптомам болезнь похожа на грипп — сначала это жар и головная боль. Затем развивается внутреннее кровотечение и судороги.
«Все “пшикалки” действуют на них очень слабо, потому что у них выработался иммунитет ко многим бытовым средствам. Что действительно работает и защищает от этих мутантов, так это механическая защита», — подчеркнул Сафонов.