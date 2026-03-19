Телескоп Хаббл заснял таинственную галактику, пускающую «мыльные пузыри»

Расположенный на орбите Земли телескоп «Хаббл» смог снять необычную галактику, которая выпускает в пространство газ, напоминающий по форме гигантские мыльные пузыри. Фотографию, сделанную «Хабблом» опубликовали на официальной странице, посвященной телескопу, в социальной сети Х.

Расположенный на орбите Земли телескоп «Хаббл» смог снять необычную галактику, которая выпускает в пространство газ, напоминающий по форме гигантские мыльные пузыри. Фотографию, сделанную «Хабблом» опубликовали на официальной странице, посвященной телескопу, в социальной сети Х.

— Это карликовая неправильная галактика Хольмберг II, имеющая нечеткую форму, испещренную огромными светящимися пузырьками газа. Они образовались в результате энергетических жизненных циклов многих поколений звезд, — пояснили ученые.

В этой галактике массивные звезды образуются в газовых областях, а затем начинают формировать потоки звездного ветра, который уносит этот газ. В заключение своего жизненного цикла такие светила взрываются подобно сверхновым. В результате взрыва образуются колоссальный ударные волны, которые проходят через газовые области, выдувая и нагревая вещество, из-за чего оно принимает вид, напоминающий мыльные пузыри.

Хольмберг II располагается в созвездии Большой Медведицы примерно в 9,8 миллиона световых лет от Земли.

В прошлом году астрономы из Оксфордского университета обнаружили самый крупный вращающийся объект, который представляет собой гигантскую цепь из 14 галактик, расположенную в 140 миллионах световых лет от Земли.