Телескоп Хаббл заснял таинственную галактику, пускающую «мыльные пузыри»

В этой галактике массивные звезды образуются в газовых областях, а затем начинают формировать потоки звездного ветра, который уносит этот газ. В заключение своего жизненного цикла такие светила взрываются подобно сверхновым. В результате взрыва образуются колоссальный ударные волны, которые проходят через газовые области, выдувая и нагревая вещество, из-за чего оно принимает вид, напоминающий мыльные пузыри.