Работу всех точек бесплатного Wi-Fi проверили в Петербурге

В Петербурге провели плановую проверку всех точек бесплатного доступа к Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связям Санкт-Петербурга. По итогам проверки нарушений не обнаружено. Сеть SPB_FREE функционирует без сбоев, а скорость и стабильность соединения соответствуют установленным стандартам.
Сеть SPB_FREE — это бесплатная сеть Wi-Fi, для подключения к которой требуется авторизация через телефон или через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации).
— Комитет призывает пользователей быть бдительными и не подключаться к сетям, которые не требуют авторизации или имеют другое название. Такие сети могут использоваться злоумышленниками для кражи данных, — отметили в пресс-службе комитета.
Напомним, ранее петербуржцев предупредили об отключениях мобильного интернета.