Работу всех точек бесплатного Wi-Fi проверили в Петербурге

В Петербурге провели плановую проверку всех точек бесплатного доступа к Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связям Санкт-Петербурга. По итогам проверки нарушений не обнаружено. Сеть SPB_FREE функционирует без сбоев, а скорость и стабильность соединения соответствуют установленным стандартам.