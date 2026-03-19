Как в столице проходит набор на контрактную службу в беспилотные войска

В столичном Едином пункте отбора на контрактную службу продолжается набор в беспилотные войска. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с кандидатами, которые собираются в зону СВО.
На мониторе — цифровая карта и изображение с высоты дрона. А в руках лежит джойстик, внимание сконцентрировано. От четкости действий человека зависят жизни бойцов подразделения. Он должен обнаружить, опознать и поразить цель. Он делает это снова и снова, потому что именно отсюда, из этой тихой комнаты с табличкой «Мобильный пункт управления», пилотируют одно из самых грозных средств поражения современной войны.
— Очень много ребят приходит. Много молодых, взрослых. Есть те, кто служил «срочку» или по контракту. Много и тех, кто и вовсе не служил, — рассказывает «Вечерней Москве» офицер пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Самойлов. Кандидатов много, контракты подписываются быстро. Все происходит в течение одного дня: от беседы и медицинского освидетельствования до финального подписания и отправки на обучение.
— Однако требования к кандидатам высокие и строгие: необходимо базовое знание английского языка и образование либо среднее профессиональное, либо высшее, — говорит Самойлов.
Подписывать контракт в Москву едут со всей страны. Например, 28-летний Дмитрий Чигрин родом из Владимира. Приехал в столицу, потому что его друзья совсем недавно подписали здесь контракт и сейчас уже проходят обучение на операторов БПЛА.
— Я прошел срочную службу в армии с 2016 по 2017 год, — рассказывает «Вечерней Москве» кандидат на службу в беспилотных войсках Дмитрий Чигрин. — Я давно хотел, но было страшно. Узнал от товарищей, что они хотят отправиться на СВО в качестве операторов БПЛА. Решил последовать их примеру. Приехал в Москву. Подписал контракт.
Другой кандидат — Артур Арзуманян. Выходец из династии военных. Его отец — офицер ВС РФ в отставке. Старший брат служит сапером. Несколько лет он провел на передовой. Сам Арзуманян вернулся из армии зимой.
— Я еще во время «срочки» думал подписать контракт, но хотел перед этим повидать родных, — объясняет «Вечерней Москве» свое решение Артур Арзуманян. — О том, что такое беспилотник и как им управлять, я имею представление. Теперь же главное — пройти отбор и оставшиеся формальности.
Помимо операторов БПЛА в беспилотных войсках есть и другие военно-учетные специальности: начиная от техников и специалистов по программному обеспечению и заканчивая водителями, поварами и многими другими.
Контракт операторов БПЛА рассчитан на один год. Служба проходит исключительно в подразделениях ВБпС, перевод в другие части не предусмотрен. На пунктах отбора желающим дают возможность ознакомиться со специальной техникой и проверить навыки на симуляторах FPV-дронов. Предварительный отбор проводят инструкторы, после чего подходящих кандидатов направляют в учебные центры.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт:
— Дроны используются повсеместно. Будь то небо, земля или вода. Каждый из типов беспилотников доказал свою эффективность. Мы уже знаем, что специалисты из центра «Рубикон», который специализируются на применении дронов, выполнили до 80 процентов огневых задач на передовой. То есть ведение боевых действий кардинально изменилось. Создание отдельного рода войск предполагает, что в будущем будет создано отдельное специализированное военное училище, где будут готовить будущих офицеров. Которые потом будут руководить полками и целыми батальонами.
СПРАВКА.
Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России на улице Яблочкова, 5, стр. 1, работает в будние дни с 9:00 до 18:00. В выходные с 9:00 до 16:00. Узнать подробную информацию о том, какие документы необходимо иметь при себе, можно по телефону: +7 (495) 539−24−81. Участники спецоперации получают выплаты от 5,5 миллиона рублей (в расчете на год с учетом выплат Правительства Москвы и Министерства обороны РФ), а также социальные гарантии для себя и своей семьи.