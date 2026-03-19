В Перми перекрыли улицу из-за аварийной ситуации на насосной станции

Улицу в Перми перекрыли из-за аварийной ситуации на насосной станции, сообщает РКС «НОВОГОР-Прикамье» в своём телеграм-канале.
По данным ресурсоснабжающей организации, авария произошла на насосной станции РНС-3, которая находится на улице Подлесной. На месте работают сотрудники компании.
До устранения неисправности участок от улицы Гатчинской до шоссе Космонавтов полностью закрыт для движения автотранспорта в обе стороны.
«Просим с пониманием отнестись к ситуации и заранее выбирать пути объезда», — сообщили в компании.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми из-за затопления подвала в одном из домов микрорайона Загарье прорвало трубу в асфальте. Жители нескольких домов остались без воды.