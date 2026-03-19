Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми перекрыли улицу из-за аварийной ситуации на насосной станции

Движение откроют после устранения неисправности.

Улицу в Перми перекрыли из-за аварийной ситуации на насосной станции, сообщает РКС «НОВОГОР-Прикамье» в своём телеграм-канале.

По данным ресурсоснабжающей организации, авария произошла на насосной станции РНС-3, которая находится на улице Подлесной. На месте работают сотрудники компании.

До устранения неисправности участок от улицы Гатчинской до шоссе Космонавтов полностью закрыт для движения автотранспорта в обе стороны.

«Просим с пониманием отнестись к ситуации и заранее выбирать пути объезда», — сообщили в компании.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми из-за затопления подвала в одном из домов микрорайона Загарье прорвало трубу в асфальте. Жители нескольких домов остались без воды.