В Госдуму внесли проект о защите арестованных за рубежом граждан с помощью армии

Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, расширяющий полномочия верховного главнокомандующего в вопросах обеспечения безопасности граждан. Документ предполагает наделение президента правом задействовать Вооруженные силы для защиты россиян, подвергшихся аресту или уголовному преследованию на основании решений иностранных судов.
Согласно пояснительной записке, закон направлен на создание правового механизма реагирования в тех случаях, когда против граждан возбуждаются дела или выносятся вердикты иностранными инстанциями, чьи полномочия в правовом поле России не признаются. Законодатели подчеркнули, что такие действия со стороны других государств зачастую противоречат принципам российского публичного порядка и национальным интересам.
Новый нормативный акт уточняет уже существующие конституционные нормы. Так, теперь президент получит четкое правовое основание для оперативного использования российских военных подразделений за рубежом, если возникнет угроза правам и свободам граждан в связи с преследованием по линии иностранных правоохранительных или судебных органов, передает ТАСС.
8 марта президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев, служащих по контракту в ВС РФ, другим странам для уголовного преследования.