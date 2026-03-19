Актера Чака Норриса экстренно госпитализирован на Гавайях

Американский актер и непревзойденный мастер боевых искусств Чак Норрис был срочно госпитализирован на одном из Гавайских островов. Звезду сериала «Крутой Уокер» доставили в медицинское учреждение на острове Кауаи, сообщает портал TMZ.
По информации источника, инцидент произошел прямо во время тренировки легендарного актера. Известно, что совсем недавно, 10 марта, Норрис отпраздновал свой 86-й день рождения, однако возраст не мешает ему поддерживать форму.
Представители портала не раскрывают точную причину экстренной госпитализации. Тем не менее, они отмечают, что, несмотря на обстоятельства, сам актер находится в отличном расположении духа и чувствует себя бодро.
Напомним, что Чак Норрис является не только кумиром миллионов, но и признанным профессионалом, отмеченным престижными кинонаградами. Еще в 1989 году его вклад в индустрию был увековечен именной звездой на голливудской «Аллее славы».
К слову, это уже не первый случай за последнее время, когда знаменитости оказываются на больничной койке. Ранее подобная участь постигла и российского актера Андрея Гайдуляна, который травмировался во время игры в теннис. Врачи диагностировали у него повреждение мениска.