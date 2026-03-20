Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.
«У нас завершается дача Стамболи… И я надеюсь, что мы все-таки в этом году уже пойдем (на экскурсию). Думаю, все закончится, там идут работы полным ходом», — поделился Жаворонков.
Также в этом году, по его словам, предполагается провести частично реставрационные работы в Воронцовском дворце.
«Отдельные элементы реставрационные, которые позволят нам восстановить парадное крыльцо Воронцовского дворца. Сейчас начинаются работы. Есть проект, есть согласование, все будет восстановлено», — уточнил Жаворонков.
Также в 2026 году продолжатся реставрационные работы в Ливадийском дворце, добавил он.
«У нас активно ведутся работы по Ливадийскому дворцу. Пока исследовательская часть, и сейчас будет парк приводиться в порядок», — отметил Жаворонков.
Главной проблемой здесь, по его словам, являются многочисленные уникальные парковые сооружения, в том числе самостоятельные, такие как Розовая и Турецкая беседки, которые требуют серьезных восстановительных работ.
«То есть они просто разрушены из-за всяких оползневых процессов и требуют укрепления, подпорной стенки, переборки и так далее. Это все реставрационные работы, которые будут проводиться на этой территории. Это большой очень пласт, и я не знаю, сколько времени на это потребуется, но я думаю, мы благополучно с этим справимся», — поделился Жаворонков.
Кроме того, по его словам, минкульт Крыма в 2026 году будет активно включаться в программы, чтобы получить возможность отреставрировать ряд культовых объектов, в частности древний храм Архангелов Михаила и Гавриила в Феодосии.
По его словам, еще один знаковый объект в Феодосии — остатки фортификационных сооружений Генуэзской крепости — требуют реставрации, так как находятся «в сложном состоянии».
«Все-таки это федеральные памятники… Но это пока даже не план. Будем думать, потому что нужно находить средства, включать куда-то и развивать», — заключил Жаворонков.