Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Реставрация дачи Стамболи в Феодосии — объекта культурного наследия XIX века — будет завершена в текущем году. Также предполагается восстановить парадное крыльцо Воронцовского дворца, работы здесь уже начинаются.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.

«У нас завершается дача Стамболи… И я надеюсь, что мы все-таки в этом году уже пойдем (на экскурсию). Думаю, все закончится, там идут работы полным ходом», — поделился Жаворонков.

Также в этом году, по его словам, предполагается провести частично реставрационные работы в Воронцовском дворце.

«Отдельные элементы реставрационные, которые позволят нам восстановить парадное крыльцо Воронцовского дворца. Сейчас начинаются работы. Есть проект, есть согласование, все будет восстановлено», — уточнил Жаворонков.

Также в 2026 году продолжатся реставрационные работы в Ливадийском дворце, добавил он.

«У нас активно ведутся работы по Ливадийскому дворцу. Пока исследовательская часть, и сейчас будет парк приводиться в порядок», — отметил Жаворонков.

Главной проблемой здесь, по его словам, являются многочисленные уникальные парковые сооружения, в том числе самостоятельные, такие как Розовая и Турецкая беседки, которые требуют серьезных восстановительных работ.

«То есть они просто разрушены из-за всяких оползневых процессов и требуют укрепления, подпорной стенки, переборки и так далее. Это все реставрационные работы, которые будут проводиться на этой территории. Это большой очень пласт, и я не знаю, сколько времени на это потребуется, но я думаю, мы благополучно с этим справимся», — поделился Жаворонков.

Кроме того, по его словам, минкульт Крыма в 2026 году будет активно включаться в программы, чтобы получить возможность отреставрировать ряд культовых объектов, в частности древний храм Архангелов Михаила и Гавриила в Феодосии.

По его словам, еще один знаковый объект в Феодосии — остатки фортификационных сооружений Генуэзской крепости — требуют реставрации, так как находятся «в сложном состоянии».

«Все-таки это федеральные памятники… Но это пока даже не план. Будем думать, потому что нужно находить средства, включать куда-то и развивать», — заключил Жаворонков.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
