Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на победной ноте завершили регулярку

После трёх поражений подряд нижегородские торпедовцы сегодня порадовали своих болельщиков, ярко завершив свои выступления в регулярном чемпионате КХЛ.
Домашний матч против «Амура» для автозаводцев начался неудачно. На 8-й минуте они умудрились пропустить гол, имея на площадке на одного игрока больше. Но ещё до перерыва бросок Антона Сизова застал врасплох голкипера дальневосточников — 1:1.
В дебюте второго периода хабаровчане во второй раз огорчают Дениса Костина, но очень быстро Егор Виноградов сравнивает счёт, а на экваторе поединка Сергей Гончарук впервые выводит хозяев вперёд. Пожалуй, этот момент стал переломным.
Инициатива полностью перешла к торпедовцам, которые в третьем периоде нарастили своё преимущество благодаря голам Виноградова (в большинства) и Шейна Принса. Только под занавес встречи «Амур» ответил своей результативной атакой. Итог — 5:3.
«Торпедо» в Западной конференции делит 5-е место с московским «Динамо», у обеих команд по 81 очку. Но у бело-голубых на игру меньше. Завтра они будут принимать у себя «Ак Барс».
Первый матч плей-офф нижегородский клуб проведёт в начале следующей неделе на выезде. Соперник определится завтра, 20 марта.