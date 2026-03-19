Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на победной ноте завершили регулярку

Дома волжане одолели «Амур» из Хабаровска — 5:3.

После трёх поражений подряд нижегородские торпедовцы сегодня порадовали своих болельщиков, ярко завершив свои выступления в регулярном чемпионате КХЛ.

Домашний матч против «Амура» для автозаводцев начался неудачно. На 8-й минуте они умудрились пропустить гол, имея на площадке на одного игрока больше. Но ещё до перерыва бросок Антона Сизова застал врасплох голкипера дальневосточников — 1:1.

В дебюте второго периода хабаровчане во второй раз огорчают Дениса Костина, но очень быстро Егор Виноградов сравнивает счёт, а на экваторе поединка Сергей Гончарук впервые выводит хозяев вперёд. Пожалуй, этот момент стал переломным.

Инициатива полностью перешла к торпедовцам, которые в третьем периоде нарастили своё преимущество благодаря голам Виноградова (в большинства) и Шейна Принса. Только под занавес встречи «Амур» ответил своей результативной атакой. Итог — 5:3.

«Торпедо» в Западной конференции делит 5-е место с московским «Динамо», у обеих команд по 81 очку. Но у бело-голубых на игру меньше. Завтра они будут принимать у себя «Ак Барс».

Первый матч плей-офф нижегородский клуб проведёт в начале следующей неделе на выезде. Соперник определится завтра, 20 марта.