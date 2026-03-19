Открываем новые имена мира моды

Мы активно поддерживаем дизайнеров. Об этом говорят и цифры: в проекте «Сделано в Москве» сейчас более 7,5 тысячи брендов, и каждый пятый из них так или иначе связан с миром моды. При этом одним из самых быстро растущих сегментов стал мир детской одежды. Для нас важно, чтобы предприниматели росли, находили варианты коллабораций, своих клиентов. И такие мероприятия, как Московская неделя моды, становятся отличными точками входа в сферу развивающегося бизнеса.