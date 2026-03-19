Открываем новые имена мира моды

Здесь можно было и приобрести то, что понравилось. Очень радует, что на Московской неделе моды «зажигаются» до этого неизвестные имена, среди которых немало новичков в индустрии. В модный бизнес некоторые из них пришли год назад или даже в 2026-м, но уже успели создать свои коллекции.
При этом год от года Московская неделя становится лучше. Я слышу это от предпринимателей, мнение которых мы учитываем при подготовке к событию. Важны все вопросы: от бытовых, таких как, например, количество зеркал и качество света, до необходимости открывать новые имена.
Важно и то, что на маркете в рамках мероприятия были представлены десятки брендов — резидентов проекта «Сделано в Москве». Участие локальных дизайнеров в одном из ключевых модных событий столицы демонстрирует, что их продукция востребована, а поддержка города позволяет компаниям расти и развиваться.
На маркете Московской недели моды были представлены одежда, обувь, сумки и другие аксессуары — разные коллекции любых сегментов: от эконом до бизнес и премиума. Стильными и модными могут быть все. Богат выбор продукции именно российских дизайнеров, предложений от них становится все больше. Цвет, ткань, дизайн — можно выбрать что угодно.
Мы активно поддерживаем дизайнеров. Об этом говорят и цифры: в проекте «Сделано в Москве» сейчас более 7,5 тысячи брендов, и каждый пятый из них так или иначе связан с миром моды. При этом одним из самых быстро растущих сегментов стал мир детской одежды. Для нас важно, чтобы предприниматели росли, находили варианты коллабораций, своих клиентов. И такие мероприятия, как Московская неделя моды, становятся отличными точками входа в сферу развивающегося бизнеса.
Но это не единственный вариант. Столичные предприниматели активно представляют свои изделия в магазинах и городских павильонах. Когда горожане и гости столицы видят оригинальный арт-объект с товарами, они заходят внутрь таких павильонов и могут выбрать что-то понравившееся для себя. Это хороший стимул для продвижения отечественной продукции.
Не забываем и об онлайн-площадке «Сделано в Москве», с помощью которой мы повышаем узнаваемость столичных производителей.