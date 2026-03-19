Shot: Украинские мошенники обманули жителей Евросоюза на два миллиона евро

Как пишет канал, полицейские Латвии и Украины заявили, что ликвидировали группу злоумышленников, которые запугивали жертв через телефонные звонки и выманивали у нее средства. В сеть входили операторы колл-центров на Украине, а также курьеры по всей Латвии и нелегальные криптовалютные обменники, отмывающие доходы в Риге.
По информации СМИ, при звонке мошенники представлялись правоохранителями или сотрудниками банка и уговаривали жертву переводить деньги на «безопасные счета». После этого злоумышленники предлагали «помочь разоблачить мошенников», просили установить приложение AnyDesk, которое дает удалённый доступ к рабочему столу, и зайти в приложения банков. Иногда деньги просто передавали курьерам.
Задержанными оказались двое 20-летних украинца из Ивано-Франковска. Латвийская полиция утверждает, что они переехали в страну и смогли завербовать нескольких местных, чтобы открыть банковские счета в разных европейских государствах.
Кроме того, полиция накрыла сеть из 170 курьеров, 90 из которых уже признали подозреваемыми. Всего от действий мошеннической сети пострадало более 30 латвийцев, говорится в публикации.
Ранее 19-летняя жительница Москвы стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты убедили девушку отдать курьерами имущество ее родителей. Москвичка передала пособникам злоумышленников деньги, драгоценности и часы. Сумма ущерба составила 106 миллионов рублей. Силовикам удалось поймать четырех подозреваемых. В их отношении завели уголовное дело.