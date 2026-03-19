Shot: Украинские мошенники обманули жителей Евросоюза на два миллиона евро

Как пишет канал, полицейские Латвии и Украины заявили, что ликвидировали группу злоумышленников, которые запугивали жертв через телефонные звонки и выманивали у нее средства. В сеть входили операторы колл-центров на Украине, а также курьеры по всей Латвии и нелегальные криптовалютные обменники, отмывающие доходы в Риге.