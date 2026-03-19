Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Украинские мошенники обманули жителей Евросоюза на два миллиона евро

Украинские телефонные мошенники неожиданно распространили свою сеть за пределы России — в Евросоюз (ЕС). По информации Telegram-канала Shot, в ЕС накрыли крупную фишинговую сеть, которая украла у граждан два миллиона евро.

Украинские телефонные мошенники неожиданно распространили свою сеть за пределы России — в Евросоюз (ЕС). По информации Telegram-канала Shot, в ЕС накрыли крупную фишинговую сеть, которая украла у граждан два миллиона евро.

Как пишет канал, полицейские Латвии и Украины заявили, что ликвидировали группу злоумышленников, которые запугивали жертв через телефонные звонки и выманивали у нее средства. В сеть входили операторы колл-центров на Украине, а также курьеры по всей Латвии и нелегальные криптовалютные обменники, отмывающие доходы в Риге.

По информации СМИ, при звонке мошенники представлялись правоохранителями или сотрудниками банка и уговаривали жертву переводить деньги на «безопасные счета». После этого злоумышленники предлагали «помочь разоблачить мошенников», просили установить приложение AnyDesk, которое дает удалённый доступ к рабочему столу, и зайти в приложения банков. Иногда деньги просто передавали курьерам.

Задержанными оказались двое 20-летних украинца из Ивано-Франковска. Латвийская полиция утверждает, что они переехали в страну и смогли завербовать нескольких местных, чтобы открыть банковские счета в разных европейских государствах.

Кроме того, полиция накрыла сеть из 170 курьеров, 90 из которых уже признали подозреваемыми. Всего от действий мошеннической сети пострадало более 30 латвийцев, говорится в публикации.

Ранее 19-летняя жительница Москвы стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты убедили девушку отдать курьерами имущество ее родителей. Москвичка передала пособникам злоумышленников деньги, драгоценности и часы. Сумма ущерба составила 106 миллионов рублей. Силовикам удалось поймать четырех подозреваемых. В их отношении завели уголовное дело.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше