Премьер Словакии заявил, что кредит ЕС для Украины заблокирован из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Роберт Фицо отказался поддержать итоговые документы саммита Евросоюза.

Источник: Клопс.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что кредит Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро остаётся заблокированным. Об этом он сообщил в своих социальных сетях по итогам заседания Евросовета, пишет ТАСС в четверг, 19 марта.

По словам политика, причиной стала остановка поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. При этом сроки восстановления транзита не определены. Фицо подчеркнул, что в связи с этим Братислава не поддержала итоговые документы саммита ЕС, касающиеся Украины.

«Кредит для Украины остаётся заблокированным. Никакого срока для восстановления поставок российской нефти через нефтепровод “Дружба” не установлено», — отметил премьер.

Он также добавил, что отказался голосовать за документы, которые полностью поддерживают Киев.

В феврале сообщалось, что Словакия больше не будет поставлять Киеву электроэнергию.

Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине.
