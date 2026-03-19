Ученые заявили о росте риска преждевременной смерти из-за глобального потепления

Глобальное потепление несет в себе скрытую угрозу для здоровья человечества, которая выходит далеко за рамки прямого теплового воздействия. Ученые выяснили, что рост температур провоцирует снижение физической активности населения, что в свою очередь повышает риск преждевременной смерти.
Основываясь на данных из 156 стран, собранных за 22 года, исследователи установили четкую закономерность. Каждый календарный месяц, в котором столбики термометров в среднем превышают отметку 27,8 градуса Цельсия, ведет к увеличению доли людей, ведущих малоподвижный образ жизни, примерно на 1,4 процента.
Эта тенденция наиболее болезненно проявляется в экономически менее развитых государствах, где экстремальная жара лишает граждан возможности заниматься спортом или поддерживать привычный уровень повседневной активности.
Уже к 2050 году тренд на снижение двигательной активности станет еще более выраженным. По оценкам экспертов, это может привести к сотням тысяч дополнительных смертей ежегодно, а также колоссальным экономическим убыткам из-за падения продуктивности труда и перегрузки систем здравоохранения, передает The Lancet Global Health.
