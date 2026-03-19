Будет интересно: что ждет болельщиков Ротора перед матчем 20 марта

Завтра на «Волгоград Арене» волгоградцев ждёт насыщенная развлекательная программа и специальный проект «Матчдей» от.

Завтра на «Волгоград Арене» волгоградцев ждёт насыщенная развлекательная программа и специальный проект «Матчдей» от Лиги PARI. За два часа до матча заработают развлекательные шоу-программы, откроется множество интересных площадок.

Программа активностей:

— выступление ансамбля «Казачий курень»;

— тематические фотозоны;

— кикер;

— кибер‑зона;

— мастер‑класс по рисованию плакатов;

— экспозиция автомобилей;

— шоу ходулистов;

— «человек‑газон»;

— ростовые куклы Love Is;

— зона активностей от регбийной команды «Ротор».

В рамках проекта «Матчдей» Лиги PARI гостей ждёт специальная интерактивная программа:

— за 40 минут до начала матча — развлекательная программа с ведущим;

— уникальный сюрприз перед выходом команд на поле (ранее в матчах с участием «Ротора» не демонстрировался);

— пятиуровневый квест для болельщиков:

«Новичок» — регистрация в стартовой зоне;

«Игрок» — активность «Попади мячом в цель»;

«Капитан» — игра «Перевёртыш» (точный удар по воротам в специальных очках);

«Легенда трибун» — тест на ловкость;

«Суперболельщик Лиги PARI» — фотография в фотозоне, стилизованной под футбольную раздевалку.

Болельщики, успешно прошедшие все этапы квеста, примут участие в розыгрыше ценных призов:

— PlayStation 5;

— футбольный мяч с автографами игроков команды;

— джерси с автографами футболистов;

— официальный мерч клуба.

Важные детали:

Стадион откроет свои двери в 17:30, начало матча — в 19:30.

Проход на стадион осуществляется через входы № 2, 5 и 6. Вход для аккредитованных лиц — через гейт № 5.

Приходите заранее и налегке, чтобы избежать очередей на входных зонах.

Для быстрого прохода через турникеты рекомендуем иметь при себе распечатанную версию билета.

Фотография физического билета не даёт права на вход на стадион.

Касса гейта № 2 работает до конца первого тайма.

Ждём вас на «Волгоград Арене» — сделаем этот день незабываемым вместе!