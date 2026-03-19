На улице Дадаева в Калининграде обустроят пешеходные дорожки на месте народных троп. Работы проведут в районе здания № 66. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
На обустройство пешеходных дорожек выделили 1,9 миллиона рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Дорожки появятся между Дадаевским торговым центром и домом № 66.
Победителя торгов определят 30 марта. Работы нужно выполнить в течение 75 дней с даты заключения контракта.
Пешеходные дорожки на месте народных троп стали активно обустраивать в Калининграде в 2025 году. Для этих целей используют старую плитку. Такую практику впервые опробовали в восточной части города.