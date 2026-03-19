«Могут стереть»: В США опасаются следующего шага Ирана

Миршаймер: США нужно думать об отступлении, а не эскалации конфликта с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

США и Израиль могут многое потерять в случае эскалации конфликта с Ираном. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису.

«Если дело дойдет до крайностей, они (Иран — прим.ред.) смогут стереть с лица земли такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, уничтожить их как полноценные общества», — сказал он.

Эксперт отметил, что многие считали Тегеран слабым противником, однако иранцы очень образованы и проницательны, у них есть «козыри в рукаве».

Профессор уверен, что Иран воспринимает конфликт с США и Израилем как экзистенциальный. При этом из Вашингтона и Тель-Авива звучат прямые угрозы в адрес Тегерана, добавил он.

Миршаймер предупредил, что Белый дом должен отбросить мысли об обострении конфликта и начать продумывать пути отступления.

Как писал сайт KP.RU, действия Вашингтона в конфликте с Ираном демонстрируют стратегическую некомпетентность и отсутствие четкого плана ведения войны. Миршаймер подчеркнул, что США не способны добиться заявленных целей конфликта и тем самым посылают негативный сигнал своим соперникам.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше