«Могут стереть»: В США опасаются следующего шага Ирана

Эксперт отметил, что многие считали Тегеран слабым противником, однако иранцы очень образованы и проницательны, у них есть «козыри в рукаве».
Профессор уверен, что Иран воспринимает конфликт с США и Израилем как экзистенциальный. При этом из Вашингтона и Тель-Авива звучат прямые угрозы в адрес Тегерана, добавил он.
Миршаймер предупредил, что Белый дом должен отбросить мысли об обострении конфликта и начать продумывать пути отступления.
Миршаймер подчеркнул, что США не способны добиться заявленных целей конфликта и тем самым посылают негативный сигнал своим соперникам.