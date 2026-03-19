Ещё одна страна пригрозила Украине последствиями из-за «Дружбы»: готовятся дополнительные меры

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву новыми ответными мерами из-за прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Глава словацкого правительства уже обсудил этот вопрос с коллегами по Евросоюзу, сообщается в его видеообращении в соцсетях.
Фицо подтвердил, что Словакия готова пойти на новые шаги, если украинское руководство продолжит наносить экономический ущерб его стране. По словам политика, одна ответная мера уже была введена: республика остановила поставки аварийной электроэнергии на Украину.
Премьер также отметил, что на саммите ЕС в Брюсселе он отказался поддерживать пункты итогового документа, касающиеся Украины. Причиной такого решения он назвал отсутствие в тексте упоминаний о проблемах с нефтепроводом «Дружба».
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов оказывать помощь Украине, но только после того, как получит нефть по трубе «Дружба».