Биолог Хряпин сказал, какие регионы РФ атакуют клещи-гиганты

Клещи-гиганты распространяются в российских регионах. Биолог Хряпин рассказал, где можно встретить этих членистоногих и есть ли средства борьбы с ними.

Источник: Аргументы и факты

Гигантские клещи, которых из-за большого размера называют «мутантами», начали распространяться на территории РФ. Энтомолог Роман Хряпин рассказал aif.ru об этих членистоногих и объяснил, в каких регионах с ними можно столкнуться.

«Речь идет о клещах рода Hyalomma или “Хиаломма”. Название переводится как “стеклянный глаз”. У них большие, хорошо заметные глаза на теле. Они крупнее обычных в несколько раз. Клещи рода “Хиаломма” обитают в степи, на хорошо прогреваемых территориях, то есть, жителям центральных регионов РФ эти гиганты не угрожают. А жителям и гостям Краснодарского края, Крыма, Волгоградской, Астраханской областей, Белгородчины, Оренбуржья, Башкирии, то есть степных территорий следует быть внимательными», — отметил эксперт.

Энтомолог подчеркнул, что из-за своих размеров клещ «Хиаломма» хорошо заметен.

«Кроме того, благодаря размеру “Хиаломмы” особенно хорошо заметны и их несложно разглядеть на одежде, снять и уничтожить», — добавил он.

