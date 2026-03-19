Биолог Хряпин сказал, какие регионы РФ атакуют клещи-гиганты

«Речь идет о клещах рода Hyalomma или “Хиаломма”. Название переводится как “стеклянный глаз”. У них большие, хорошо заметные глаза на теле. Они крупнее обычных в несколько раз. Клещи рода “Хиаломма” обитают в степи, на хорошо прогреваемых территориях, то есть, жителям центральных регионов РФ эти гиганты не угрожают. А жителям и гостям Краснодарского края, Крыма, Волгоградской, Астраханской областей, Белгородчины, Оренбуржья, Башкирии, то есть степных территорий следует быть внимательными», — отметил эксперт.