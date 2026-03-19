Доктор наук Шихов рассказал, где ожидается наиболее значительное половодье

В Кургане начали распиливать лед специальными пилами. Раньше там тоже проводили взрывы, но в 2005 году на смену им пришла новая технология, которая оказала лучше и дешевле. На реке Тобол уже распилили лед у городской плотины и Кировского моста — всего 23 тысячи квадратных метров речного полотна. Его разрезали на прямоугольники размером шесть на девять метров, оставляя между ними продольные и поперечные надрезы. Кто-то из рабочих даже сравнил их с шоколадкой, которая легко ломается, если слегка нажать на бороздку между плитками. Вот и во время ледохода «плитки» ровно пойдут одна за другой, не создавая возле мостов заторов.