Доктор наук Шихов рассказал, где ожидается наиболее значительное половодье

В Центральной России и на Урале этой зимой снега выпало вдвое больше обычного. Может ли это стать причиной сильного половодья, «Российской газете» рассказал доктор географических наук доцент географического факультета Пермского университета Андрей Шихов.
Андрей Николаевич, если сравнить макрорегионы России с самыми мощными запасами снега, где половодье ожидается наиболее значительным?
Андрей Шихов: На европейской части страны сейчас сформировалось два максимума по количеству снега. Первый идет от Рязанской области через Мордовию, Марий Эл, запад Татарстана и юг Кировской области, второй сосредоточен в Пермском крае.
При этом в некоторых регионах Европейской России — на юге Кировской области, юге Удмуртии, в Мордовии и Марий Эл — высота снежного покрова превышает норму больше чем в два раза. Именно здесь половодье может быть самым мощным, так как здесь еще и меньше доля территории, покрытой лесом, и соответственно таяние будет происходить быстрее.
Много снега также выпало на севере Свердловской области, однако здесь превышение нормы не такое значительное. Половодье может быть выше нормы также на реках бассейна Тобола в Курганской области, но не ожидается таким высоким, как в 2024 году.
Как обычно, более вероятны наводнения на реках, где водоток естественный, то есть не изменен плотинами, гидроузлами, водохранилищами и т.д. А также в населенных пунктах, не защищенных противопаводковыми дамбами.
И, напротив, например в Кунгуре, где в зоне потенциального затопления находятся больше 2000 домов, крупных наводнений в последние десятилетия не происходило именно благодаря защитным дамбам.
Половодье в этом году может достигнуть разрушительных максимумов большой воды последних десятилетий?
Андрей Шихов: Аномально снежная зима может иметь три следствия. Во-первых, высокое весеннее половодье. Хотя условия для масштабных затоплений сейчас не такие, как были, например, в 2016 году, когда Кудымкар, столицу Коми-Пермяцкого округа, чуть не смыло водой. Нынче нет такого сильного переувлажнения почвы, как тогда.
Второе следствие — это затраты тепла на таяние снега. При первых поступлениях теплого воздуха тепло будет тратиться именно на таяние снега, и повышение температуры может быть не столь значительным, как в таких же условиях после малоснежной зимы. Этот эффект более актуален для степных районов, может также проявиться в южной части Пермского края.
И третье — сильный избыток осадков в течение нескольких месяцев подряд должен рано или поздно закончиться. Это вполне может произойти в апреле или мае, или летом. То есть растет вероятность засушливых периодов весной или летом.
Так, сентябрь и октябрь на большей части Пермского края были сухими. А в ноябре осадков выпало очень много, местами до двух месячных норм. В основном они пошли на пополнение грунтовых вод. Наблюдались даже небольшие дождевые паводки, приток воды в Камское водохранилище за месяц вырос в три раза. Так что почва ушла под снег хорошо увлажненной.
А если циклоны принесут еще и дожди в апреле, угроза большой воды увеличится?
Андрей Шихов: Конечно, если таяние снега будет сопровождаться дождями, то приток воды в речную сеть сильно возрастет. В 2016 году именно дожди в апреле, в период снеготаяния, а их тогда выпало до 180 процентов от месячной нормы осадков за три недели, привели к наводнению в Коми. Но сейчас, после четырех месяцев с аномальным количеством осадков, маловероятно, что еще и апрель окажется аномально влажным.
После четырех месяцев с аномальным количеством осадков маловероятно, что и апрель окажется аномально влажным.
А какой прогноз развития событий на весну?
Андрей Шихов: По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, после холодного марта придет теплый апрель. Так уже было в 2010, 2012 и 2021 годах. При таком сценарии развитие половодья будет зависеть от нескольких факторов — интенсивности волн тепла, количества осадков и возвратов холодов. Возвраты холодов бывают в апреле почти ежегодно, даже если апрель очень теплый, и это помогает избегать масштабных наводнений.
Самый неблагоприятный сценарий, если весна будет развиваться, как в 2012 году, то есть таяние снегов начнется поздно, а затем придет резкое и продолжительное потепление. В таком случае есть риск масштабного наводнения, но повторяемость такой погоды в апреле невелика — всего один раз в 15−20 лет.
Тем временем.
Челябинская область подписала соглашение с Башкирией и Курганской областью о безопасном пропуске паводка. Регионы обязались своевременно информировать друг друга о спусках воды на гидротехнических сооружениях, чтобы избежать неожиданных разливов у соседей ниже по течению рек.
В качестве превентивных мер уже провели подрывы льда на участке реки Сим в районе города Аша, пережившего в прошлом году сильное наводнение. А также на потенциально опасных участках реки Нижний Тогузак в поселке Варна.
Раньше за помощью в подрыве льда власти обращались к руководству Центрального военного округа. После прошлогоднего бурного паводка в горно-заводской зоне глава региона Алексей Текслер принял решение об организации собственной взрывотехнической группы, подведомственной министерству общественной безопасности. «Мы всегда просчитываем наихудший сценарий развития ситуации, по которому сейчас в 30 муниципалитетах под угрозой возможного подтопления находятся 83 населенных пункта», — пояснил заместитель министра общественной безопасности Валерий Устинов.
В Кургане начали распиливать лед специальными пилами. Раньше там тоже проводили взрывы, но в 2005 году на смену им пришла новая технология, которая оказала лучше и дешевле. На реке Тобол уже распилили лед у городской плотины и Кировского моста — всего 23 тысячи квадратных метров речного полотна. Его разрезали на прямоугольники размером шесть на девять метров, оставляя между ними продольные и поперечные надрезы. Кто-то из рабочих даже сравнил их с шоколадкой, которая легко ломается, если слегка нажать на бороздку между плитками. Вот и во время ледохода «плитки» ровно пойдут одна за другой, не создавая возле мостов заторов.
«В ледорезных работах принимали участие также сотрудники МЧС. Они контролировали ситуацию и обеспечивали необходимый уровень защиты», — отметил исполнительный директор компании «Водный союз» Михаил Елисеев.
Пилить лед вручную физически сложно, поэтому бензопилы устанавливают на специальных санях. Конструкцию придумали сами курганцы. Она сразу снизила нагрузку на человека, при этом повысилась точность и стабильность пропила. Компания даже запатентовала свое изобретение.
Подготовили Михаил Пинкус, Челябинская область, Валентина Пичурина, Курганская область.