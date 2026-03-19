Зеленский: Делегация Украины направляется на переговоры в США

Украинские переговорщики направляются в США, где 21 марта проведут переговоры с американскими коллегами. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, в переговорном процессе представителей Киева и Вашингтона была пауза, которую «пора завершить».
— Мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, — передает слова президента РБК.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина остается главным препятствием на пути урегулирования конфликта, несмотря на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы утратил интерес к его разрешению.
Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта то ставятся на паузу, то возобновляются, но основным препятствием на пути к мирному соглашению выступает несгибаемая позиция Зеленского.
10 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что очередная трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться на текущей неделе: в период с 16 по 22 марта. Однако с тех пор подтверждения этой информации не поступало.