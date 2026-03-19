Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TMZ сообщил о госпитализации Чака Норриса

Американского актера Чака Норриса госпитализировали. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники. О состоянии Норриса не сообщается, однако он «пребывает в хорошем настроении».

По данным портала, актеру потребовалась неотложная медицинская помощь из-за «неназванной чрезвычайной ситуации». Он находился на острове Кауаи на Гавайях. По словам собеседников издания, Норрис пребывает в хорошем расположении духа.

Как сообщает издание, еще в среду Чак Норрис тренировался на острове, разговаривал с другом по телефону и отпускал шутки. В начале марта актер отметил 86-й день рождения. В день праздника он публиковал в соцсетях видео, на котором он проводит тренировочный бой, напоминает TMZ.