Asia Times: Конфликт США и Ирана усилил переговорные позиции России по Украине

Военный конфликт между Соединенными Штатами и Ираном усилил переговорные позиции России на украинских консультациях. Об этом пишут аналитики издания Asia Times.

— До иранской войны казалось, что (президенту России Владимиру — прим. «ВМ») Путину придется пойти на компромисс хотя бы по некоторым требованиям, теперь же у него больше шансов добиться своего — будь то военным путем или даже при косвенной поддержке (президента США Дональда — прим. «ВМ») Трампа, — говорится в публикации.

Например, Москва после завершения украинского конфликта может предложить еще более комфортные условия для выстраивания стратегического партнерства с американцами, делая акцент на ресурсную составляющую, говорится в материале.

Блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана также повлекла за собой изменения. 6 марта министр энергетики США Крис Райт заявил, что Белый дом одобрил возобновление Индией закупки нефти из России из-за остановки судоходства через пролив, которое возникло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

После Вашингтон разрешил покупку нефти и производных продуктов из РФ, которые были погружены на танкеры до 12 марта, о чем сообщили в генеральной лицензии управления Минфина США.

