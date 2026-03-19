Сломавшийся телевизор в Волгограде чуть не сжег хозяйку

Вызов оперативным службам поступил от жильцов одного из многоквартирных домов Тракторозаводского района. Соседи услышали дым с первого этажа и обратились к спасателям. По прибытию на место происшествия, огнеборцы обнаружили открытое пламя в квартире. За 12 минут они потушили пламя и спасли хозяйку жилья.