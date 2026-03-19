Сломавшийся телевизор в Волгограде чуть не сжег хозяйку

В областном центре пожарные спасли женщину, в чьей квартире вспыхнул пожар. Подробностями поделились в главке МЧС Волгограда.
Вызов оперативным службам поступил от жильцов одного из многоквартирных домов Тракторозаводского района. Соседи услышали дым с первого этажа и обратились к спасателям. По прибытию на место происшествия, огнеборцы обнаружили открытое пламя в квартире. За 12 минут они потушили пламя и спасли хозяйку жилья.
Пожарные дознаватели выяснили, что причиной пожара стал телевизор — по предварительной версии он вспыхнул из-за аварийного режима работы.
