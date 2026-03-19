Британия сняла санкции с «Транснефти» для транспортировки казахстанской нефти

Великобритания сняла санкции с «Транснефти» для транспортировки нефтяных продуктов из Казахстана. Причем санкционное давление было отменено вплоть до 18 марта 2028 года. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в британском министерстве финансов.

В ведомстве пояснили, что теперь санкции не налагаются на любую деятельность «Транснефти», которая связана с «поставкой, покупкой, транспортировкой или доставкой казахстанской нефти».

Однако Минфин Великобритании оставил за собой право изменять, отзывать или приостанавливать действие документа в любое время, говорится в материале.

Блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана повлекла за собой значительные изменения на мировом рынке. 6 марта министр энергетики США Крис Райт заявил, что Белый дом одобрил возобновление Индией закупки нефти из России из-за остановки судоходства через пролив, которое возникло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

После этого Вашингтон разрешил покупку нефти и производных продуктов из РФ, которые были погружены на танкеры до 12 марта, о чем сообщили в генеральной лицензии управления Минфина США.

