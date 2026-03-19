Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Россельхознадзора Данкверт заявил о стабилизации ситуации в Новосибирской области

Данкверт: Ветврачи купировали очаги инфекции скота, рисков для потребителей нет.

Источник: Комсомольская правда

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью KP.RU сообщил, что специалисты купировали очаги вспышки инфекции домашнего скота, каких-либо рисков для потребителей сейчас нет.

Он отметил, что в Новосибирской области ветврачи столкнулись с нетипичной ситуацией: болезнь животных повела себя агрессивнее, чем обычно, фактически с элементами мутации. В такой ситуации единственный способ остановить распространение — быстрое изъятие и уничтожение больных и подозрительных животных, как это делается во всем мире.

«Это тяжелое решение, но оно принято для того, чтобы не погибло в разы больше скота и чтобы инфекция не вышла за пределы региона», — подчеркнул руководитель ведомства.

По его словам, если болезнь можно было бы надежно вылечить и оставить животное в стаде, решение было бы другим. Но пастереллез в той форме, которую увидели в регионе, в сочетании с другими инфекциями, очень заразен. Лечение отдельных животных не решает проблему очага инфекции, и только создает иллюзию благополучия, добавил он.

Данкверт отметил, что на данный момент никаких рисков для потребителей нет. Вся продукция, которая поступает в магазины, проходит строгий ветеринарный контроль.

Поскольку очаги заболевания купированы, ситуация носит локальный характер и на развитие животноводства в целом по стране не повлияет, констатировал он.

Как писал сайт KP.RU, власти подготовили новый пакет компенсационных мер жителям Новосибирской области, пострадавшим из-за изъятия заболевшего инфекционными заболеваниями скота.