120 лет под водой: в Калининграде поздравили легендарных моряков-подводников

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова поздравила моряков-подводников с профессиональным праздником. 19 марта отмечают 120-летие Подводных сил России и День моряка-подводника.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова поздравила моряков-подводников с профессиональным праздником. 19 марта отмечают 120-летие Подводных сил России и День моряка-подводника.

Дятлова вместе с коллегами, ветеранами, курсантами Балтийского военно-морского училища и воспитанниками Нахимовского училища почтила память подводников и поздравила тех, кто сейчас несёт службу.

Она назвала подводный флот элитой ВМФ, символом мощи и отваги. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов — хранителей традиций и примера для молодёжи. Тепло поздравили и действующих моряков, для которых каждый выход в море — испытание профессионализма.

«Спасибо вам, защитники морских рубежей, за ваш нелегкий труд», — обратилась к подводникам Дятлова.