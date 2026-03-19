Кевин Спейси урегулировал иски о домогательствах с тремя мужчинами

Трое британцев подали иски против 66-летнего Спейси в ноябре 2025 года. Они утверждали, что актёр совершал в отношении них действия сексуального характера в период с 2000 по 2013 год. Один из истцов заявил о десятках эпизодов, другой — о домогательствах в театре «Олд вик». Третий, актёр Руари Кэннон, рассказал о непристойном поведении Спейси на вечеринке. Сам артист все обвинения отвергал. Совместный процесс должен был стартовать в Высоком суде 12 октября 2026 года, но теперь не состоится.