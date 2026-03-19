КСИР сообщил о первом применении новой ракеты Nasrallah для ударов по НПЗ

В КСИР подчеркнули, что новое оружие показало высокую эффективность. Представители военного ведомства отметили, что применение системы «Насралла» стало важным этапом в развитии наступательных возможностей Ирана.
Накануне стало известно, что один удар КСИР пришелся по промышленному городу Рас-Лаффан, где расположены ключевые объекты нефтегазовой отрасли. Речь идет о 65-й серии ракетных обстрелов, в ходе которых иранские силы применили усовершенствованную версию ракетного комплекса Qadr.
В Qatar Energy подтвердила факт ракетного удара по промышленной зоне. В заявлении нефтегазовой компании говорится, что в результате обстрела промышленная площадка в Рас-Лаффане получила значительные повреждения.