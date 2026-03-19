Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР сообщил о первом применении новой ракеты Nasrallah для ударов по НПЗ

В КСИР сообщили, что новая ракета Nasrallah показала высокую эффективность.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил, что в ходе массированной атаки на Израиль были впервые задействованы новейшие управляемые ракеты Nasrallah (Насралла). Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В КСИР подчеркнули, что новое оружие показало высокую эффективность. Представители военного ведомства отметили, что применение системы «Насралла» стало важным этапом в развитии наступательных возможностей Ирана.

Накануне стало известно, что один удар КСИР пришелся по промышленному городу Рас-Лаффан, где расположены ключевые объекты нефтегазовой отрасли. Речь идет о 65-й серии ракетных обстрелов, в ходе которых иранские силы применили усовершенствованную версию ракетного комплекса Qadr.

В Qatar Energy подтвердила факт ракетного удара по промышленной зоне. В заявлении нефтегазовой компании говорится, что в результате обстрела промышленная площадка в Рас-Лаффане получила значительные повреждения.