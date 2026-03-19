TMZ: Чак Норрис попал в больницу на Гавайях

Актеру Чаку Норрису потребовалась госпитализация во время нахождения на Гавайях, сообщает TMZ со ссылкой на источники.
«Чак Норрис был госпитализирован на Гавайях», — говорится в публикации.
По данным источников издания, актер, которому в начале марта исполнилось 86 лет, попал в больницу на острове Кауаи. Информации о причинах госпитализации Норриса нет.
Известно, что артиста доставили в больницу после оказания неотложной помощи. При этом в минувшую среду Норрис тренировался на острове и, судя по телефонному разговору с одним из друзей, был в хорошем настроении.
