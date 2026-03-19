Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TMZ: Чак Норрис попал в больницу на Гавайях

По информации СМИ, накануне 86-летний актер тренировался и был в хорошем настроении.

Источник: Аргументы и факты

Актеру Чаку Норрису потребовалась госпитализация во время нахождения на Гавайях, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

«Чак Норрис был госпитализирован на Гавайях», — говорится в публикации.

По данным источников издания, актер, которому в начале марта исполнилось 86 лет, попал в больницу на острове Кауаи. Информации о причинах госпитализации Норриса нет.

Известно, что артиста доставили в больницу после оказания неотложной помощи. При этом в минувшую среду Норрис тренировался на острове и, судя по телефонному разговору с одним из друзей, был в хорошем настроении.

Ранее появилась информация о смерти в Лондоне британского актера Тома Джорджсона, запомнившегося зрителям по ролям в культовых драмах BBC «Мальчики из Блэкстаффа», «Между строк» и «Холодный дом».

Также сообщалось об уходе из жизни после продолжительной болезни французского актера и комика Бруно Саломона.